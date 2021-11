Dag cel en taakstraffen voor vrouwen na aanranden en filmen pizzakoerier

De jonge bezorger raakte door de gebeurtenissen in paniek en in shock. Hij verliet de woning en barstte in huilen uit. Op aandringen van zijn baas deed hij kort daarna aangifte bij de politie. Hij kon een tijd niet werken door onder meer paniekaanvallen en volgde drie maanden intensieve gesprekken met hulpverleners.

Wereld stortte in

Tijdens de zitting in oktober liet het slachtoffer weten dat zijn wereld was ingestort. "Ze hebben me tegen mijn zin en toestemming betast. Het heeft me psychisch pijn gedaan."

De twee vrouwen zeiden destijds dat ze niet wisten dat het slachtoffer minderjarig was. "Ik had niet de indruk dat hij het vervelend vond. We waren in een feeststemming. Het is uit de hand gelopen", aldus Van der K. "Het had sowieso niet mogen gebeuren."