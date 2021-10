Ontreddering bij kinderen door storing Roblox: 'Nog nooit zo'n boze dochter gezien'

Haar dochter is het er niet helemaal mee eens, roept ze op de achtergrond door de telefoon: "Ik vind het saai!"

Andere bezigheid

Ramon schrijft onder ons Facebookbericht: 'Het is voor iedereen in huis beter als die storing snel is opgelost'. "Dat was natuurlijk een beetje overdreven", legt hij uit. "Maar mijn dochter is gewend om Roblox te spelen. En als dat dan even niet gaat, moet ze onverwacht een andere bezigheid zoeken."

Afgelopen vrijdag lukte het haar maar niet om in te loggen. "Ze dacht dat ze aan het updaten waren, maar dat duurde wel heel erg lang. Pas toen we het bericht op RTL Nieuws zagen, wisten we pas dat het om een storing ging."

Reclame

Wat de precieze oorzaak is, is niet duidelijk. Verschillende gebruikers beweren dat het ligt aan een reclame van de Mexicaanse fastfoodketen Chipotle. Gamers konden bij goede resultaten kans maken op een prijs bij de fastfoodketen. Een halfuur voordat het misging met de servers ging deze promotie online, meldt Dutch Cowboys. Roblox spreekt dat tegen: volgens het bedrijf ligt het niet aan bepaalde partnerschappen op het platform.

Roblox is een platform waar gebruikers games kunnen spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Ook kunnen gebruikers op het platform games programmeren.