Noorderlicht gezien op meerdere plekken in Nederland

Dat het noorderlicht, ook wel poollicht genoemd, in Nederland te zien was, komt door een grote uitbarsting op de zon. De zon was naar de aarde gericht, waardoor een grote hoeveelheid elektrisch geladen deeltjes op de aarde werd 'afgevuurd'.

Die botsen vervolgens op moleculen in de atmosfeer, waarbij energie vrijkomt. Hierdoor ontstaan bijzondere lichtverschijnselen aan de hemel: het noorderlicht.