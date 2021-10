Met drugs op achter het stuur: jaarlijks duizenden automobilisten betrapt

De uitwerking van drugs is bij iedereen anders. "Sommige mensen worden agressief, en dat zie je dan terug in het rijgedrag. Of ze gaan slingeren, of rijden juist heel sloom. In alle gevallen is het gevaarlijk, en als bestuurder moet je gewoon geen risico nemen. Als je weet dat je de weg op gaat, moet je gewoon geen drugs gebruiken."

Dodelijke ongevallen

In de afgelopen jaren is het meermaals fout gegaan door drugsgebruik in het verkeer. In 2019 reed de 25-jarige Egbert B. een vrouw dood, nadat hij ketamine had gesnoven. Hij reed in Amsterdam met 85 kilometer per uur tegen het verkeer in. Hij belandde op het fietspad en reed een vrouw op een bakfiets aan. Zij raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis. Egbert B. zei zich niets te kunnen herinneren van het ongeval. Hij kreeg 3 jaar cel.