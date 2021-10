Kerken en moskeeën controleren bewust niet op coronapas: 'Iedereen is welkom'

Een moskee die bij de ingang vrijwilligers heeft staan die om een QR-code vragen? Saïd Bouharrou, vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, kent er geen eentje. "Al ken ik natuurlijk niet alle moskeeën. Maar als een moskee toch een coronapascontrole doet, is dat eerder uitzondering dan regel."

Waarom moskeeën hun bezoekers niet vragen om een bewijs, zoals theaters en restaurants doen? Bouharrou stelt dat daar twee redenen voor zijn: de moskee wil voor iedereen openstaan en geen mensen uitsluiten. "Maar het heeft ook te maken met vrijwilligers. Er moeten ook mensen zijn om die controle uit te voeren."

Brug te ver

De raad adviseert moskeeën over de coronamaatregelen. "Het is aan de moskeebesturen zelf om te bepalen wat ze doen. Als het nodig is en er lokaal een brandhaard is, adviseren we maatregelen te treffen en dat doen moskeeën ook. Denk dan aan minder mensen binnen, mondkapjes of afstand houden. We hebben dit soort maatregelen ook langer dan nodig gehandhaafd."

Maar de coronapascontrole is een brug te ver. "Die staat qua maatregel echt helemaal onderaan de lijst. We adviseren dat zeker niet en we zien ook geen aanleiding om daar verandering in te brengen."