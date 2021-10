Opluchting bij familie teruggevonden meisje: 'Zijn heel blij'

Het meisje was deze week dagenlang onvindbaar. Omdat er aanwijzingen waren dat ze in Heveadorp of in Oosterbeek zou zijn, is die omgeving uitgekamd door agenten en vrijwilligers, met honden, paarden en vanuit de lucht. Ook bij Otterlo en Harskamp is gezocht.

Geen misdrijf

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, en hoe het kan dat het meisje uiteindelijk in haar eigen huis is teruggevonden. "Het enige dat we daarvan weten, is dat ze gisteren veilig thuis is teruggevonden. Wat er zich in de dagen van haar vermissing heeft afgespeeld, weten we op dit moment niet", zegt Tebbe.

De politie laat vandaag weten dat de zaak voor hen is afgerond. Het meisje is veilig teruggevonden, overgedragen aan hulpdiensten en er is geen sprake geweest van een misdrijf, zegt een woordvoerster. "Daarmee is onze taak afgerond en stopt het onderzoek."

Medische hulp

Er waren grote zorgen over het vermiste meisje vanwege haar gezondheid. Eerder meldde de politie dat ze 'erg vermagerd was' en medicijnen gebruikte. "Die zorgen zijn er nog steeds", zegt Tebbe. "Maar gelukkig krijgt ze nu de medische zorg die ze nodig heeft en hopen we op een goed herstel." Om wat voor medische zorg het precies ging, kon hij niets zeggen.

Hij benadrukt dat de familie ‘ongelooflijk blij is' dat ze terecht is. "Voor nu hoopt de familie dat de privacy van het gezin gerespecteerd wordt. De familie doet een dringend beroep op de media en anderen die haar naam en foto hebben gedeeld op sociale media, om deze te verwijderen nu zij weer is gevonden."