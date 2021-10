Nu naar buiten! Want het is snel over met de zon

"Het is vandaag een graad of 17, 18 met genoeg zon erbij", zegt meteoroloog Magdel Erasmus van Buienradar. "Maar in de loop van de middag komt de bewolking en gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen."

'Morgen flink wat regen'

En van die regen komen we niet snel af. Morgen valt er overal wel flink wat en zondag zijn vooral het zuiden en de kustregio's de klos, weet Erasmus. "Op zondag kan er ook een klap onweer bij zitten."

Dat de regen valt in de kustregio's is geen toeval. In onderstaande video zie je hoe dat komt.

