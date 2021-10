60 procent Nederlanders blijft vleeseter: 'Gewoontes doorbreken is moeilijk'

Mensen die vlees of vis eten, geven aan dat ze dat doen omdat ze het bijvoorbeeld zo gewend zijn vanuit huis, of het is normaal voor ze om het met familie of vrienden te eten.

'Gewoon doorbreken is moeilijk'

Dorien Ackerman van Natuur & Milieu: "Het onderzoek laat zien dat het doorbreken van gewoontes ontzettend moeilijk is." Het is volgens haar nu aan supermarkten en de overheid om te zorgen dat er iets gedaan wordt aan de vleesprijzen. Er moet niet meer 'gestunt' worden met vlees en de milieuschade die vlees oplevert moet in de prijs worden verrekend, vindt Ackerman.