IKEA geeft transgender personeel betaald verlof om van geslacht te veranderen

Een deel van de IKEA-medewerkers vroeg om het verlof voor geslachtsverandering, zegt FNV-bestuurder Daniëlle Wiek. "In Nederland zijn veel cao's nog gericht op de traditionele man-vrouwverhouding."

Niet uitsluiten

Volgens Wiek wil de vakbond in de toekomst ook andere cao's inclusiever laten worden. "We worden ons er steeds meer van bewust dat de man-vrouwrelatie bij lange na niet volledig is. Het is jammer dat we op deze manier nog heel veel mensen uitsluiten", zegt ze.