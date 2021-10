Mijn huisgenoot is besmet: wat mag ik nog en wat is het risico dat ik ook besmet raak?

Ben je niet gevaccineerd, dan moet je wel in quarantaine als je huisgenoot besmet is. Het RIVM: "Omdat u nog niet beschermd bent tegen corona en dus nog ziek kunt worden, gaat u meteen thuis in quarantaine."

Transmissie

Wie niet gevaccineerd is, kan ziek worden, luidt dus de redenatie. Maar er is nog een reden dat niet-gevaccineerden in quarantaine moeten als hun huisgenoot besmet is, zegt Coen Berends van het RIVM. Dat gaat om de transmissie van het virus. Ongevaccineerden verspreiden het virus makkelijker, is de conclusie van meerdere onderzoeken.

Uit een van die onderzoeken bleek al dat bij de alfavariant 'volledig gevaccineerde huisgenoten van besmette personen 75 procent minder vaak besmet raken dan ongevaccineerde huisgenoten', meldt het RIVM.