Pas op, phishing: de Belastingdienst geeft géén 1161,51 euro terug

De Belastingdienst is bekend met de mail. "Momenteel is een valse e-mail in omloop die afkomstig lijkt van de berichtenbox. In de e-mail staat dat u in aanmerking komt voor een teruggave van €1161,51 en dat u uw gegevens moet controleren door op een link te klikken. Wij zullen u nooit vragen om uw gegevens te controleren via een link. Dit is een valse e-mail. U krijgt geen geld terug."

De Belastingdienst vraagt mensen om melding te maken van de mail. "Wij zullen uw melding onderzoeken en nemen maatregelen waar dat kan."