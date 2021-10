Woede en medeleven na bedreiging Koevermans: 'Stelletje schoften'

Het bestuur van Feyenoord sprak vanmiddag in een persconferentie van een 'trieste dag voor de club'. Wie er achter de bedreigingen zit, weet Feyenoord niet.

Nieuw stadion

"Wij, de politie en gemeente hebben aanwijzingen dat dit mensen zijn die niets met de club te maken hebben. Ze komen in ieder geval niet uit de bekende supporterskringen", zei vicevoorzitter Gérard Moussault. Er is volgens hem geen connectie tussen de bedreigingen en de plannen voor een nieuw stadion. "Daar zijn geen aanwijzingen voor. De bedreigingen tegen betrokkenen van Feyenoord waren er al voordat het stadiondossier ging spelen."

De club zegt in overleg te zijn met gemeente en politie om de problemen aan te pakken. "Er zijn ideeën over hoe we dat aan gaan pakken, maar die maken we later bekend", zei Van Bodegom. Op de vraag of politie en overheid er alles aan gedaan hebben om de veiligheid van de bedreigde betrokkenen te waarborgen zei hij dat hij niet van zins was om 'wie dan ook de zwartepiet toe te spelen'.