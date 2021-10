Oplegger vol munitie van defensie gekanteld bij Huis ter Heide: 'Kom niet kijken!'

Het is niet duidelijk om wat voor munitie het precies gaat, maar volgens de Veiligheidsregio Drenthe gaat het om munitie waar springstof in zit. Ze waarschuwen mensen om vooral niet naar de plek te komen en zeker een kilometer afstand te houden.

Op foto's is te zien dat de vrachtwagen van defensie van de weg is geraakt, en deels in een weiland is beland. Hoe dat is gebeurd, is niet duidelijk.