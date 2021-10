OM: zeker 15 mensen overleden door zelfmoordpoeder van Alex S.

'Nooit meer verkopen'

S. stelde daarover dat hij geen weet had van de psychische klachten van de koper. Daarnaast gaf hij aan dat hij het middel in de toekomst nooit meer zal verkopen. Vooral omdat het 'geen pretje' is in de gevangenis. "Ik zal me daar niet meer mee bezig houden. De hechtenis is voor mij zo nadelig dat ik dit niet nog eens wil."