Politiek worstelt met uitsluiten niet-gevaccineerden: 'Discussie heel gevoelig'

D66 en PvdA dringen er vooral op aan dat de huidige maatregelen, vooral het coronatoegangsbewijs, beter worden gehandhaafd. D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat mogelijk nieuwe maatregelen er wel toe moeten leiden dat 'we de vrijheid behouden die we net terug hebben'. Ook hamert hij op handhaving van vooral de coronapassen. "In andere landen waar het strikter wordt gecontroleerd, werkt het wel en voorkomt het heel veel besmettingen."

Groen vinkje

Paternotte stond er al eerder voor open dat mensen op risicovolle plekken alleen een groen vinkje krijgen na een vaccinatie of herstel. Een test is dan niet voldoende. Maar alleen in laatste instantie, vindt hij, als het nog de enige manier is om te voorkomen dat plekken weer dicht moeten. "Maar het liefst wil D66 dat plekken zoveel mogelijk voor iedereen open zijn", zegt hij.