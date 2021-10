Ruim 80 procent gevaccineerd, toch nieuwe maatregelen: waarom?

Vroeg of laat zal iedereen met dit virus in aanraking komen en met de tijd zal het aantal mensen zonder enige vorm van immuniteit kleiner worden. "Maar tegelijk blijft er altijd een groep die vatbaar is voor ernstige ziekte, kijk maar naar de griep. We kunnen ervan uitgaan dat we ieder jaar een 'coronagolf' moeten opvangen, al zal die minder hoog zijn dan vroeger."

Lange termijn

Op de lange termijn moet je je afvragen welke maatregelen nog proportioneel zijn om die coronagolf op te vangen, zegt Bruijning. "Zijn we in Nederland nog bereid om in de wintermaanden maatregelen te nemen omdat we een beperkt aantal ic-bedden hebben? Dat hebben we voor de griep nog nooit gedaan."

"Of moeten we het omdraaien en zorgen dat er voldoende capaciteit is zodat we toekomstige pieken kunnen opvangen?"