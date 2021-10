Hengelo, Utrecht en Amersfoort bieden noodopvang asielzoekers

De gemeenten Utrecht en Amersfoort bieden vanaf morgenavond voor maximaal vier weken samen honderd asielplekken in onder meer hotelkamers aan. In de stad Utrecht worden voorbereidingen getroffen om binnen enkele weken vijfhonderd vluchtelingen op te vangen in het voormalig pand van Holland Casino bij de Jaarbeurs

Vanaf de aanmelding in Groningen moeten asielzoekers worden doorgeplaatst naar andere centra in het land, maar die doorstroom loopt vast. Dat komt door een gebrek aan plekken en het woningtekort in Nederland, waardoor er te weinig woningen zijn voor onder meer statushouders.

Duizend opvangplekken

Om te voorkomen dat mensen in tenten opgevangen moeten worden, is aan burgemeesters gevraagd noodopvangplekken te creëren. Nog dit weekend wil het kabinet duizend opvangplekken realiseren.