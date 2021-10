Zon, zon en nog eens zon: hogere temperaturen op komst

Even een stukje hardlopen of wandelen door het bos? Het kan zeker, want de zon schijnt volop. En dat is niet alleen vandaag het geval. Ondanks dat er begin volgende week neerslag wordt verwacht, komt vanaf woensdag de zon steeds vaker tevoorschijn. "De temperatuur kan aan het einde van de week in het zuidoosten oplopen naar 18 graden."

Vandaag is het nog niet zó warm. Maar het wordt wel een stralende, zonovergoten zondag. "Afgezien van wat sluierbewolking in het westen, wordt het 13 tot 14 graden", zegt Thomas Vermeulen van Buienradar. 3 tot 9 graden Vanavond kruipt de zon weer achter de wolken, en neemt de bewolking toe. Ook valt er dan langs de westkust een drupje regen, zegt Vermeulen. "In het noordoosten kan het afkoelen naar 3 graden. Langs de westkust wordt het niet kouder dan 9 graden." Lees ook: Nog even door de buien heen: volgende week kans op 18 graden Even regen Ook de dagen erna moet de paraplu mee: in het midden en westen van Nederland start de dag morgen grijs en gaat het in het westen regenen. "Langzamerhand trekt de regen naar het noordoosten toe. De meeste neerslag valt in het noordwesten. Het zal niet heel veel regenen, maar het wordt toch wel even nat." Limburg heeft morgen de beste papieren. "Daar is het algemene weerbeeld ook een stuk grijzer dan vandaag, maar wordt het wel 15 graden." Hogere temperaturen Maar dan. Vanaf woensdag verdwijnt de grijze lucht, de temperatuur neemt toe en de zon gaat schijnen. "In het midden en oosten zijn er op dinsdag nog steeds buien, maar de zon komt wel steeds vaker tevoorschijn. Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt het beter met temperaturen rond de 16 graden. In het zuidoosten wordt het 18 graden." Lees ook: Dit is waarom het aan de kust zo veel regent in de herfst