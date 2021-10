Energieleverancier draait de kraan écht dicht: ACM dreigt met dwangsom

Ook klanten van leverancier Enstroga kregen een bijzondere brief. Het bedrijf schreef de levering stop te zetten, tenzij de klanten akkoord gingen met hogere tarieven.

Daadwerkelijk stopgezet

Enstroga stuurde klanten deze maand een tweede brief. "Wij hebben u eerder een bericht gestuurd over de tariefwijziging. U heeft aangegeven het hier niet mee eens te zijn of heeft nog niet gereageerd. De levering van stroom en gas wordt op 20 oktober beëindigd", luidt de strekking van de brief die aan honderden klanten zou zijn gestuurd.