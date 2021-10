75 Duitse voetbalfans opgepakt in Rotterdam: 'Wilden confrontatie aan gaan'

Ook bij het stadion aangekomen ging niet alles vlekkeloos. Feyenoord won de wedstrijd met 3-1, maar veel Duitse fans zagen maar een deel van die wedstrijd. Volgens Duitse media waren er problemen met het scannen van de coronatoegangsbewijzen.

Ook gisteravond ging het mis

In de aanloop naar het duel in de Conference League deed zich in Rotterdam woensdagavond ook een incident voor. Een groep hooligans viel een delegatie van de Duitse club in het centrum van de stad in een horecagelegenheid aan.

Daarbij werd de groep van 25 personen, onder wie voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche, met stoelen en glazen bekogeld. Eén vrouw uit het Duitse gezelschap raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis.