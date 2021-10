Eerst niet, nu tóch: Vandebron verdubbelt energieprijzen vanaf 1 november

Dat is opvallend, want op 5 oktober communiceerde Vandebron nog dat de prijzen pas op 1 januari omhoog zouden gaan. Het bedrijf geeft in reacties op sociale media aan dat 'dit is veranderd, omdat de veranderingen van de markt dusdanig groot zijn, dat we genoodzaakt zijn toch eerder te handelen'.

'Moeten aan de organisatie denken'

Vandebron laat verder weten dat de situatie 'zo bizar is, dat we anders moeten handelen'. "We moeten ook aan onze organisatie denken. De markt is niet alleen zoveel duurder geworden voor klanten, maar ook voor leveranciers."