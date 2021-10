OM: 15-jarige jongen duwde dodelijk slachtoffer voor de tram in Den Haag

Poolse man zonder vaste woon-of verblijfplaats

Het slachtoffer was een 39-jarige man met de Poolse nationaliteit. De politie meldde eerder dat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had. De man werd maandagavond rond 20.50 uur bij de tramhalte van de Anthony Fokkersingel aangereden.

Ondanks de inzet van de hulpdiensten overleed hij ter plekke.