Omgevallen bomen en afgerukte takken: ravage door windstoten in delen Nederland

In Utrecht was de brandweer uren bezig om een omgevallen boom in stukken te zagen. De boom viel vlak voor een auto die daar reed, de bestuurder kon nog net op tijd stoppen. Ook in Oisterwijk en Meppel moest de brandweer uitrukken voor omgevallen bomen op de weg.

Forse schade

In de woonwijk Ter Leede in het Zuid-Hollandse Barendrecht was het ook raak. Daar heeft een windhoos vannacht forse schade veroorzaakt in drie tot vier straten. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio raakten vier mensen gewond. Een van hen is afgevoerd naar het ziekenhuis.