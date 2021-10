Celstraf geëist tegen twee vrouwen na aanranden pizzabezorger (17)

Het slachtoffer was niet bij de zitting aanwezig, omdat hij er niet meer aan herinnerd wil worden. De rechter las zijn slachtofferverklaring voor: "Voor mij stortte mijn wereld in. Ze hebben me tegen mijn zin en toestemming betast. Het heeft me psychisch pijn gedaan."

'Uit de hand gelopen'

De vrouwen zeggen dat ze niet wisten dat de pizzabezorger minderjarig was. "Ik had niet de indruk dat hij het vervelend vond. We waren in een feeststemming. Het is uit de hand gelopen", aldus Van der K. "Het had sowieso niet mogen gebeuren."

De officier van justitie noemde de aanranding 'overweldigend en bedreigend' voor het jonge slachtoffer.