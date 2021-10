Drie jongeren (15, 15, 18) aangehouden na fataal tramincident Den Haag

Ooggetuigen verklaarden dat de man mogelijk voor de tram was geduwd en dat er mogelijk drie personen bij betrokken waren. Of dit ook de drie aangehouden verdachten zijn, is niet bekend.

Onderzoek gaat door

De politie deed de hele nacht onderzoek en is nog altijd op zoek naar tips. "Het rechercheteam is specifiek op zoek naar getuigen die mogelijk voor het incident van 20.50 uur of net na het incident iets gezien of gehoord hebben."