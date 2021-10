Deelnemers Dansmarathon over kritiek op show: 'Geen marteling, maar eigen keuze'

Bij Tawatha kwam er na haar overwinning geen woord meer uit. Hoe anders is dat nu, anderhalve dag later. "Het gaat eigenlijk heel goed met ons", vertelt ze aan RTL Nieuws. "Na de prijsuitreiking ben ik backstage gelijk gaan slapen. Dat duurde zo'n twintig minuten en verrassend genoeg ging het daarna alweer heel snel goed met me. Ik kon weer gewoon lopen, had geen pijn in mijn benen of voeten. Ik was alleen mijn stem kwijt."

Alleen maar huilen

In het laatste uurtje dat zij en haar danspartner Jermaine op de dansvloer stonden, moest de Rotterdamse aan één stuk huilen. Ze legt nu uit waarom: "Dat laatste uur kwam alles bij elkaar. Jermaine en ik waren tijdens een rustig nummer aan het schuifelen en hij vertelde me hoeveel onze vriendschap voor hem betekent, en hoe bijzonder het was dat we dit samen hadden volbracht. Dan zie je ook nog familie zitten en pept Wendy van Dijk je nog een keer op: dan komen alle emoties los."