Man klimt met schaar in de hand over balie wisselkantoor Schiphol

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft een man aangehouden die met een schaar in de hand over de balie was geklommen van een geldwisselkantoor.

De gealarmeerde marechaussee was snel ter plaatse en kon de man snel overmeesteren. Achter de balie waren medewerkers aan het werk, zegt een woordvoerster van de marechaussee. Geen gewonden Er zijn geen gewonden gevallen, maar het personeel was wel enorm geschrokken. De medewerkers krijgen slachtofferhulp aangeboden. De beweegredenen van de man zijn nog niet bekend. Hij wordt nog verhoord. Lees ook: Lange rijen op Schiphol bij begin herfstvakantie, 'piekdag' verwacht Herfstvakantie Op Schiphol stonden vandaag lange rijen, nu in grote delen van Nederland de herfstvakantie is begonnen. De luchthaven zelf waarschuwde reizigers dat het in de vertrekhallen een 'piekdag' zou worden.