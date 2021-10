Tientallen supporters in Eindhoven opgepakt, ME moet ingrijpen

Relschoppers

Op het bureau worden de arrestanten voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. Die beslist wat met hen moet gebeuren. Supporters van beide clubs zochten vooral rond een café aan de Aalsterweg in Eindhoven de confrontatie met elkaar, maar daarvoor was het al op andere plekken in de stad onrustig.

De supporters dreigden volgens de woordvoerster met elkaar op de vuist te gaan. Toen de politie ingreep, keerden zij zich tegen de politie. "Het is nog niet bekend of ze vannacht in de cel blijven, of vanavond weer weg mogen", aldus de woordvoerder.