Henk bouwde paleis in rijtjeshuis, en moet nu afscheid nemen: 'Dit doet pijn'

Laatst station

Van Erp gaat even verderop wonen in een appartement dat gelijkvloers is. Afscheid nemen doet hem verdriet. De gedachte alleen al dat hij binnenkort moet verhuizen, zorgt voor tranen.

"Ik hoop van harte dat iemand mijn huis koopt met al het interieur erbij. Mijn nieuwe huis is veel kleiner dus ik kan alle spullen niet meenemen." De vraagprijs is 500.000 euro. "Ik vraag niet weinig geld. Maar het is een genot om hier te mogen wonen. Ik had altijd gehoopt dat dit mijn laatste station zou zijn."