Vrijspraak voor verdachte van aanslagplan op vaccinatielocatie

Ernstige vrees aan te jagen

Dat komt doordat volgens de rechtbank niet kan worden vastgesteld dat hij een terroristisch oogmerk had met zijn plannen, wat een onderdeel was van de beschuldiging. Voor zo'n beschuldiging vereist de wet specifieke eisen aan het bewijsmateriaal. Een dader moet daarvoor de bedoeling hebben om de bevolking ernstige vrees aan te jagen, of om de overheid ergens toe te dwingen.

In deze zaak is volgens de rechtbank niet gebleken dat de man deze bedoeling had.