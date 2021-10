Kinderen Ruinerwold dolblij na winst Ring: 'Israël begon te gillen'

Villerius: "Israël zat gisteren de hele avond met grote ogen om zich heen te kijken. Hij zei op een gegeven moment tegen me: "Ik ben nog nooit in een theater geweest." Omdat hij zo wijs en adaptief is, heb je niet door dat hij zoveel nog nooit heeft meegemaakt in het leven. En ineens zag ik die kinderlijke verwondering in zijn ogen: dat was het besef dat ik echt nooit mag vergeten waar deze kinderen vandaan komen."

'Begrepen er niets van'

Voor de kinderen Israël, Mar Jan en Edino was het dan ook een unieke avond gisteren. Tot in de laatste uurtjes werd er door hen doorgefeest na het winnen van de Ring, vooral omdat het zo onverwacht was, vertelt Villerius. "Elke keer als er aan de mensen thuis werd gevraagd om te stemmen, applaudisseerde en joelde het publiek in de zaal voor de andere genomineerden, maar niet voor ons. We gingen er dan ook vanuit dat we niet zouden winnen en dat zou prima zijn geweest. Maar toen ze onze naam uitspraken en de confetti de lucht in ging, begon Israël heel hard te gillen naast me en op zijn benen te slaan. We begrepen er niets van dat we hadden gewonnen. Iedereen was zó blij."