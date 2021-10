Weer gezondheidsklachten: D66-Kamerlid Rens Raemakers opnieuw met ziekteverlof

Gezondheid moet je altijd op nummer één zetten, zegt Raemakers. "Ik ga me richten op een duurzaam en volledig herstel."

Burn-out

Raemakers keerde vorig jaar terug na een maandenlange afwezigheid. "Een burn-out gaat over jezelf niet meer uit kunnen zetten. Altijd zat ik klaar om te appen over een motie, of te wachten of er toch nog gestemd moest worden, of te kijken of er nog vragen kwamen van een medewerker van een minister", zei hij over die periode. De fractie van D66 wenst Rens Raemakers heel veel sterkte en beterschap toe.