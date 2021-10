Instituut: klachten van stotteraars erger door corona

Uit onderzoek van het Amsterdam UMC bleek al dat de mentale gezondheid van kinderen en jongeren achteruit is gegaan in tijden van de coronacrisis. "Een van de problemen die hieruit is voortgekomen is een stijging in het aantal mensen die stotteren ondervinden", stelt het Del Ferro Instituut in een persbericht.

Mensen zoeken hulp

De mensen die 'als het ware redelijk met het stotteren konden leven, liepen letterlijk zo vast, dat zij geen andere uitweg meer zagen dan hulp te zoeken', zegt het instituut.