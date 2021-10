DJ bestolen van al zijn muziek, dag voor ADE: 'Jaren aan werk kwijt'

Natuurlijk is het stom, begint de dj. De Amsterdammer draait al jaren onder de naam Dj Grimix. "Ik had natuurlijk nooit mijn laptop met mijn USB-sticks in de auto moeten laten liggen", zegt hij.

Dinsdagavond - een dag voordat Amsterdam Dance Event begon - ging de dj nog even uit eten met zijn moeder. Woensdag is het grootste dance-event van de wereld begonnen in de hoofdstad. "Ik had mijn auto in Q-Park Amstelveen geparkeerd. Toen ik terugkwam zag ik dat er bij vier auto's ruiten waren ingeslagen. Een van die auto's was de mijne."