Huis onder de 250.000 euro? In deze gemeenten heb je de grootste kans

Er is veel interesse voor de woning, zegt makelaar Henk Schiphuis. Sterker nog: "De woning is zo goed als verkocht. De huidige eigenaren waren zelf nog op zoek naar een andere woning, waardoor het even te koop heeft gestaan, maar inmiddels is de verkoop bijna rond."

Normaal gesproken staan huizen in de regio maximaal twee weken te koop. Over het feit dat er veel huizen met een lagere vraagprijs te koop staan in Pekela zegt Schiphuis. "Je moet er rekening mee houden dat zo'n vraagprijs eigenlijk meer een vanafprijs is. Ook hier wordt gemiddeld 10 tot 15 procent overboden, met uitschieters van 20 tot 30 procent."

Kijkdagen vol

Ook in Den Helder staan 18 huizen te koop met een vraagprijs onder de 250.000 euro. Eén ervan is een 'fijne tussenwoning met drie slaapkamers en een diepe, zonnige achtertuin' aan de Begoniastraat. De vraagprijs is 169.000 euro.

Er is veel interesse, zegt de makelaar. "De woning staat sinds vorige week te koop en inmiddels zijn de kijkdagen al helemaal gevuld. Juist door die lagere prijzen is er heel veel animo voor dit soort woningen." En ook in Den Helder wordt flink overboden, zegt de makelaar. "Zeker op woningen als deze."