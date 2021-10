Steden willen houtkachels aan banden, maar de vraag is: hoe?

Maar daarnaast pleit GroenLinks in Groningen ook voor meer regels voor het gebruik van houtkachels. "We krijgen veel meldingen over overlast als gevolg van houtrook, maar op dit moment hebben we eigenlijk geen regels, en dus kunnen we ook niet handhaven. Dus zeggen we maar tegen de mensen dat het vervelend is, maar verder kunnen we nu weinig doen", zegt Martijn van der Glas van GroenLinks.

Verbod

Ook in Amsterdam wordt gewerkt aan maatregelen met betrekking tot hout stoken. Daar overweegt de gemeente wel om een verbod op houtkachels en open haarden in te stellen.

"We kijken naar een stookverbod, maar we nemen eigenlijk alles mee, dus ook een verbod. Alle opties worden daarbij bekeken. Wat de juiste oplossing is, weten wij alleen nog niet. In het najaar van dit jaar nemen we er een beslissing", zegt een woordvoerder van de gemeente.