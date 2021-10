Elisheva en Elize kregen trombose door slikken pil: 'Weet wat je in je lijf stopt'

Een lang revalidatieproces volgde: ze moest opnieuw leren lopen, praten, schrijven en haar rechterarm gebruiken. Het leek goed te gaan, tot ze een paar jaar later een zware epileptische aanval kreeg en weer op de ic belandde. "De artsen zeiden dat dit het gevolg was van de pil. De hormonen veranderden de samenstelling van m'n bloed, wat met name boven de 40 jaar gevaarlijk kan zijn."

'Bespreek het met de huisarts'

Elisheva wil andere vrouwen waarschuwen voor de risico's van de pil, maar is niet tegen het gebruik ervan. Ze is een klassiek geval van pure pech, zegt ze. "Ik had niks hè, ben super sportief, had geen trombose in de familie, rookte niet en dronk weinig."

Ze pleit ervoor dat vrouwen weten wat ze in hun lichaam stoppen. Elize is het daarmee eens. "Als ik goede voorlichting had gehad, koos ik voor iets anders. Dus bespreek de voor- en de nadelen met de arts goed en overweeg alternatieven. In de pil zitten zoveel hormonen en niet ieder lijf reageert daar goed op. Als het te laat is, kun je niet meer terug."