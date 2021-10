'Twee terreurverdachten Eindhoven oefenden met wapen'

Advocaat Peter Plasman bevestigt dat zijn cliënt met een geweer te zien is op een foto in het dossier. "Het was een toeristisch uitje naar Plovdiv, vlakbij Sofia in Bulgarije. Daar kun je je aanmelden voor een paar uurtjes schieten met een geweer. Dat hebben twee van de verdachten gedaan."

'Eerder ontlastend bewijs'

Volgens Plasman heeft zijn cliënt tegenover de recherche verklaard dat hij na deze gebeurtenis geen wapen meer in handen heeft gehad. Plasman ziet dat niet als belastend bewijs, eerder als ontlastend. "Als hij een jihadist was geweest, zouden er meer schietoefeningen zijn geweest."