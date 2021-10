Akkoord over compensatie aan oud-piloot Poch, bedrag niet duidelijk

Poch zat acht jaar in de gevangenis voor mogelijke betrokkenheid bij de zogenoemde dodenvluchten in Argentinië ten tijde van het regime van Jorge Videla, in de jaren tachtig. Daarbij werden tegenstanders van het dictatoriale regime uit vliegtuigen gegooid.

In 2009 werd Poch in Spanje aangehouden dankzij medewerking van de Nederlandse staat. Hij werd uiteindelijk na een jarenlang voorarrest vrijgesproken.

Geen erkenning van aansprakelijkheid

Grapperhaus benadrukt in de brief dat de tegemoetkoming niet betekent dat de Staat aansprakelijkheid erkent. Poch krijgt daarnaast ook geld voor gemaakte materiële kosten. Hieronder vallen de kosten van zijn advocaat, zegt een woordvoerster van het departement. De overeenkomst is maandag ondertekend.

Het kabinet was aanvankelijk niet van plan om Poch een vergoeding te betalen, maar kwam daar in september in een Kamerdebat op terug. Onder meer D66 en SP hadden zich sterk gemaakt voor compensatie.