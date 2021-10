Opnamestop in Rode Kruis Ziekenhuis door ICT-storing

In het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk geldt komende nacht een opnamestop na een ICT-storing. Daardoor was het ziekenhuis onder meer enige tijd telefonisch niet bereikbaar, maar dit is inmiddels opgelost.

Dat bevestigt een woordvoerster een bericht van NH Nieuws. Uit voorzorg worden echter tot maandagochtend 08.00 uur geen nieuwe patiënten opgenomen. Patiënten hebben geen last gehad van de storing, aldus de woordvoerster. De oorzaak is nog niet bekend. Niet alle afdelingen ondervonden volgens de woordvoerster problemen. Het ziekenhuis heeft een noodprocedure in werking gesteld. Lees ook: Hoe een fout bij een update leidde tot een megastoring bij Facebook