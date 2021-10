Woonwagenbewoner Nicky wint 3,3 miljoen: 'Ik blijf gewoon op het kamp'

Bijzonder detail: de hoofdprijs van 40 miljoen euro viel in 2013 op dezelfde postcode. "Puur toeval", zegt de woordvoerder. Dit was overigens niet op het woonwagenkamp.

'Spannend'

Kampbewoner Nicky kreeg gisteren in zijn stenen chalet bezoek van het team van de Postcodeloterij. "Winston Gerschtanowitz ging eerst een paar huizen verderop naar binnen. Mijn overbuurman op het kamp had namelijk ook prijs." Daarna kwam Winston bij Nicky en zijn gezin. "Spannend natuurlijk. We moesten gaan zitten op de bank en kregen toen te horen hoeveel we hadden gewonnen: 3,3 miljoen euro. Geweldig. Wauw."

De nuchtere Brabander lacht: hij kan het nog niet geloven dat hij inmiddels al 24 uur miljonair is: "Natuurlijk waren we blij en de kinderen waren door het dolle heen. We hebben op het kamp een flink feestje gevierd. De hele dag door krijgen we felicitaties."