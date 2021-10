Ophef om oproepen van geesten bij kindergraven Amersfoort, burgemeester betuigt spijt

Onrust

"We snappen heel goed dat er onrust en zorg is ontstaan naar aanleiding van de beelden van een groep mensen op Rusthof buiten openingstijden", schrijft de burgemeester in een verklaring.

Het gaat volgens hem om beelden op een camera van een groep spirituele mensen die de directeur van de begraafplaats toestemming hadden gevraagd onderzoek te doen naar spirituele energieën van overleden mensen.

Niet meer gebeuren

De groep is volgens de burgemeester al wandelend over de begraafplaats en op willekeurige plekken op zoek gegaan naar de energie van overledenen. "Ze wilden dit buiten openingstijden doen omdat het dan rustiger is op de begraafplaats en de energieën beter ervaren kunnen worden. De begraafplaats gaf daar toestemming voor mits dat onder begeleiding van een medewerker van de begraafplaats plaats zou vinden."

Het is volgens de gemeente de eerste keer dat dit is gebeurd. En de laatste keer.