Als het aan de GGD ligt strooien we geen pepernoten en houden we het bij zwaaien

Geen sieraden

De GGD West Brabant laat aan BN DeStem weten dat de hulpjes van Sinterklaas ook wordt aangeraden om geen handsieraden te dragen. "Ook daar kunnen zich micro-organismen ophopen. Was van tevoren goed je handen en doe tussendoor niets anders. Of was je handen opnieuw nadat je bijvoorbeeld pauze hebt gehad of naar de wc bent gegaan", zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst in de krant.

Een woordvoerder van de landelijke GGD meldt aan RTL Nieuws dat het advies voor het hele land geldt, dus voor alle hulpsinterklazen en pieten bij alle intochten.