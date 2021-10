Het is Stiefouderdag: 'Ik hoop dat deze dag net zo groot wordt als Moederdag'

Bonusmoeder

Bovendien denken we bij het woord stiefmoeder ook snel aan de sprookjes waarbij stiefmoeders gemene heksen zijn of de aanstichters van allerlei gedoe. Tijd voor een nieuwe term dus.

Is bonusmoeder een optie? Of cadeaumoeder? Karin is van beide termen geen groot fan. "Je bent alleen een cadeau of bonus als de kinderen datzelfde zeggen. Maar roep het niet zelf. Het gaat er om dat je een term vindt die passend is voor jullie band. Praat daar met de kinderen over."

Invulling

Over de invulling van de rol van stiefmoeder wil Karin nog wel wat zeggen. "Mijn grootste tip: ga niet moederen. Probeer ook niet de lege plek op te vullen. Doe ook niet te veel je best."

En er is een belangrijke rol voor de vader. "Die mogen, vooral op een dag als vandaag, hun dankbaarheid laten zien", zegt Karin. "Zeg eens dankjewel wat je voor de kinderen doet. Of laat zien dat je vrouw je gelukkig maakt. Als de kinderen zien dat hun vader blij is met zijn vriendin, helpt dat ook bij het invullen van de rol."