Koreaanse bosmug voor de eerste keer in Nederland aangetroffen

De bosmug is deze maand gevonden tijdens een bestrijdingsactie van de Aziastische tijgermug in het Utrechtse Montfoort. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de site.

De bosmug komt van nature niet in Nederland voor. Dergelijke diersoorten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Daarom bestrijdt de NVWA ze. De exoot kan via internationaal transport of via toerisme hier terechtkomen. De kans dat de in Nederland aangetroffen exotische muggen nu al ziekten overdragen, is verwaarloosbaar klein.