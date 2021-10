Huizen onbetaalbaar? Hier woon je 'luxe' voor een prikkie

Je moet geen twee linkerhanden hebben, zegt Tama McGlinn, die het huis twee jaar geleden kocht. "Het is eigenlijk een huis op zoek naar een klusser." Hij kocht het huis ooit zelf met de gedachte om het zelf op te knappen. "Maar inmiddels hebben we vijf kinderen, en is het niet meer te combineren met werk en gezin."

Het huis staat nu een paar weken te koop. "Er is wel interesse, maar de vraagprijs is nog niet geboden. Dus ik wacht het nog even af. Het liefst verkoop ik het huis aan een jong en energiek iemand, die weet hoe hij het aan moet pakken."

Huis met zwembad: vraagprijs 275.000 euro k.k.

Droom jij van een huis met zwembad? Dan kun je in Montfort (Limburg) je slag slaan. Daar staat deze 'keurig onderhouden, instapklare, ruime half vrijstaande woning mét riant zwembad'.

Er is veel belangstelling voor de woning, zegt makelaar Roland Kuijpers. "We starten volgende week met de bezichtigingen, en die zitten al helemaal vol. Belangstellenden kunnen zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst."

Kuijpers verwacht dat de verkoop snel zal gaan. Maar of dat perse aan het zwembad ligt? "Dit is echt een starterswoning, waar op dit moment heel veel vraag naar is. Aan deze woning hoeft maar weinig te gebeuren, dus ik denk niet dat het zwembad een doorslaggevende factor zal zijn. Maar het is voor veel mensen wel een leuk extraatje."