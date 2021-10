Week na bliksemdrama met paarden: 'Nog steeds kapot van verdriet'

Jordy en Maddy waren vorige week op school toen ze het slechte nieuws te horen kregen. "Maddy belde naar mama, om te vragen wat er aan de hand was. Ze kreeg namelijk een paar vreemde appjes van andere paardeneigenaren. Toen ze hoorde wat er was gebeurd, was ze totaal overstuur. Mam hoort het gegil nu nog in haar oor."

'Grootste klap komt nog'

Tot op de dag van vandaag vallen er tranen over Maddy haar wangen, maar Jordy denkt dat de grootste klap nog moet komen. "Nu is er nog veel afleiding, van mensen die haar berichtjes sturen bijvoorbeeld. Maar straks, over een paar weken, wil ze weer naar haar paard toe. En dan komt echt het besef dat die er niet meer is."