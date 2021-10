Ze was 20 toen een val Ilana's leven stilzette: 'Ik zou nooit meer beter worden'

Weinig prikkels

Het fijne aan de dagbesteding is dat er weinig prikkels zijn, vindt Ilana. "Er zijn maximaal zes mensen aanwezig, er staat geen muziek aan, er wordt niet door elkaar heen gepraat en de ruimte is prikkelarm ingericht. Toen er een keer een stagiair was die heel felgekleurde kleren aanhad, werd meteen gevraagd of ze voortaan rustigere kleding wilde dragen."

Desondanks was twee uur dagbesteding per week in het begin meer dan genoeg voor Ilana. "Na afloop werd ik dan door een chauffeur weer naar huis gebracht. Dan ging ik in het donker op de bank liggen en moesten mijn ouders mijn magnetronmaaltijd in de magnetron stoppen en naar mij toe brengen terwijl ik op de bank lag. Ik kon gewoon niets meer."

Plezier in het leven

Na een jaar ging het steeds beter, en wilde ze steeds vaker gaan. In plaats van twee uur per week, was ze twee uur per dag op de dagbesteding. "Ik begon er steeds meer plezier in te krijgen en kreeg er ook energie van", vertelt ze. "De structuur hielp me heel erg, net zoals het contact met lotgenoten. Ik voelde dat ik niet alleen was en dat mensen met dezelfde problemen als ik weer plezier in hun leven konden hebben en dingen konden doen."