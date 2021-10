Vaker woningbrand door opladers: 'We hebben echt geluk gehad'

Geen originele oplader

Wat er precies gebeurd is, weet ze niet. "Het moet een soort kortsluiting geweest zijn. Mogelijk omdat het geen originele oplader is. We hebben een bank van microleder, waarschijnlijk heeft dat de brand gestopt."

Iris was flink geschrokken. "Het had heel anders af kunnen lopen. We waren nu een week niet thuis geweest, voor hetzelfde geld was het huis afgebrand. Of als we zelf thuis waren geweest had het nog erger af kunnen lopen."

Geluk gehad

Sinds dit voorval is Iris nog alerter op het gevaar van opladers. "We laden onze telefoons niet meer op bij de bank of op een andere stoffen ondergrond, maar altijd in de keuken. En zodra mijn telefoon is opgeladen, haal ik 'm uit de oplader en haal ik de oplader uit het stopcontact. We hebben nu echt geluk gehad, een ongeluk zit in een klein hoekje."

Draadloze elektrische apparaten blijken steeds vaker de oorzaak van woningbranden. Brandexpert Joost Ebus laat zien wat er mis kan gaan, en geeft tips om dit soort branden te voorkomen.