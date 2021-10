Gasprijs door het dak – maar de kraan in Groningen blijft vrijwel dicht

Waar het heen gaat? Van Cleef: "Wie zal het zeggen?"

Vanwege de veiligheid voor de Groningers is de gaskraan in die provincie de afgelopen jaren ver dichtgedraaid. Maar stel dat we de gaskraan in Groningen weer open zouden draaien: zouden we daarmee het probleem van de prijsstijging kunnen oplossen?

'Draai de gaskraan open'

Energiespecialist Martien Visser: "We produceerden in Groningen 40 miljard kuub per jaar. Dat was 10 procent van de gehele Europese gasproductie. Ter vergelijking: we halen nu nog 4 miljard kuub per jaar uit de Groningse bodem."

"Het opendraaien van de gaskraan in Groningen tot 10 miljard kuub is een optie om de markt weer wat tot rust te laten komen en om deze winter door te komen", zegt Visser. "Als je de gaskraan weer meer open zou draaien, dan hebben we zeker voldoende om de winter door te komen. Dat zou ook een drukkend effect op de prijs kunnen hebben."